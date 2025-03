Une lecture KO sur le boxeur Marcel Cerdan

Quand j’ai vu le nom Marcel Cerdan, je n’avais pas la moindre idée qu’il s’agissait d’un boxeur, voire d’une légende du sport français. Je vous invite à le découvrir avec Bertrand Galic au scénario et Jandro aux dessins et à la couleur dans Marcel Cerdan, le cœur et les gants.

Marcel Cerdan est né le 22 juillet 1916 à Sidi Abbès, en Algérie française. En 1922, il suit sa famille au Maroc, alors sous protectorat français. Il ne jure que par le football, mais son père le dirige manu militari vers la boxe.

Père sévère et mère courageuse

Ballotté entre un père autoritaire et une mère courageuse, le petit Marcel n’a que 8 ans lorsqu’il combat pour la première fois, à Casablanca. Entre 1924 et 1949, ce boxeur émérite participe à 114 combats officiels. Il totalise 110 victoires, dont 65 par KO.

Le parcours de Marcel Cerdan est raconté en détails et illustré de dessins où les couleurs sombres priment: noir, gris, brun, ocre, roux, bleu acier. Jusqu’ici, aucun album de bande dessinée n’avait été consacré à Marcel Cerdan. Un seul roman a abordé sa vie: Constellation d’Adrien Bosc.

À 19 ans, Marcel perd sa mère. Avant chaque combat, il murmurait toujours «p’tite maman, fais-moi gagner».