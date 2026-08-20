Une gestion des feux de forêt plus «réactive» que «proactive» du fédéral

Le gouvernement fédéral a répondu à la saison des feux de forêt 2026 par de l’aide financière et la coordination avec les provinces. Toutefois, des coupes dans des postes de scientifiques et un manque d’alignement des programmes de construction vont à l’encontre des besoins.

Dans sa mise à jour du 18 août, le Centre de gestion des opérations du gouvernement a fait état de 4,1 millions d’hectares brûlés par plus de 580 feux actifs, un palier minimal qui se poursuit depuis 2023.

Ces feux ont poussé à l’évacuation de milliers de personnes (49 000 en 2025, selon les chiffres du gouvernement), un «nombre record», a affirmé une fonctionnaire, lors du breffage pour les médias le 18 août.

Aucune région n’est épargnée, comme le montre le graphique du Centre de gestion des opérations, mais la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest sont les plus touchés.

Les Premières Nations fortement touchées

Ce sont également les Premières Nations qui sont le plus touchées et le moins équipées. Pour cette raison les ministères de la Sécurité civile et Services aux Autochtones Canada travaillent de concert.