Une formation en improvisation avec Improtéine

L'Express

21 novembre 2018 à 14h00 21 novembre 2018 à 14h00

Les 14 et 15 novembre, les équipes d’improvisation de la 9e à la 12e année de 13 écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont participé à une formation en improvisation à l’école secondaire Nouvelle-Alliance à Barrie.

Cette activité était offerte par les membres de l’équipe d’animation culturelle de MonAvenir, une enseignante de théâtre de l’école torontoise Monseigneur-de-Charbonnel, Geneviève Lip, ainsi que deux membres du populaire groupe d’humoristes Improtéine, Olivier Nadon et Patrick Bourbonnais.

Au cours de ces deux journées, les élèves ont pu prendre part à différentes parties d’improvisation en équipes mélangées, de parties commentées par les membres d’Improtéine ainsi que des ateliers sur divers aspects du jeu d’improvisation. Les élèves ont aussi eu la chance de se divertir avec une danse francophone par DJ UnPier.

Suite à la formation, les équipes ont participé à un tournoi afin de mettre en pratique les nouvelles techniques et connaissances acquises durant la formation.

Des trophées ont été remis aux trois premières équipes et des médailles aux joueurs étoiles du tournoi. L’école secondaire Jean-Vanier (à Hamilton) s’est classée première, devant Nouvelle-Alliance (Barrie) et Renaissance (Aurora). Les trois joueurs étoiles étaient Mickael Girouard (école Jean-Vanier) 1er, Antoine Plouffe (Nouvelle-Alliance) 2e, et Karl Penda (Monseigneur-de-Charbonnel) 3e.