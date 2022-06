Une enquête pour cerner les besoins des minorités linguistiques

Compétences linguistiques.

Par ailleurs, le directeur de l’ICRML rappelle que l’enquête est faite «pour s’assurer que dans 30, 50 ou 100 ans, il y ait toujours des communautés francophones en situation minoritaire qui aient une certaine vitalité».

Le frein actuel, qui est aussi la cause du déclenchement de l’enquête, c’est que le gouvernement «investit des milliards de dollars dans les politiques linguistiques sans en évaluer l’impact» lance Éric Forgues.

C’est pourquoi il pense que l’enquête peut servir à l’élaboration du prochain Plan d’action pour les langues officielles, dont les consultations ont débuté et se déroulent cet été.

«Sans cet outil, on développe des politiques publiques à l’aveugle. On finance sans mesurer l’impact que ça a [sur les communautés] et on ne sait plus où sont les besoins», observe-t-il.

Écouter la communauté

Sylvia Martin Laforge, directrice du Quebec Community Groups Network (QCGN), qui représente les anglophones en situation minoritaire au Québec, confirme que l’enquête de 2006 leur avait permis de réaliser que la communauté anglo-québécoise ne recevait un traitement équitable, comparativement à la communauté franco-québécoise.