Une école de Viamonde à Milton dès septembre

L'Express

3 décembre 2018 à 9h00 3 décembre 2018 à 9h00

Les jeunes de l’école élémentaire Patricia-Picknell, d’Oakville, sont venus à Milton, vendredi 30 novembre, applaudir leurs camarades qui ont levé la pelletée de terre symbolique marquant le début des travaux de construction de la première école élémentaire du Conseil scolaire Viamonde à Milton.

La fierté franco-ontarienne, affichée en vert et blanc par les invités et les élèves, était palpable sur le site du 500 Cedar Hedge Road, où on a entonné Mon beau drapeau et Notre place.

Par la voix de son président sortant, Jean-François L’Heureux, le Conseil a rappelé que depuis 1998, la reconnaissance du droit à l’éducation laïque de langue française a été constante par les différents gouvernements. «Nous remercions le ministère de l’Éducation pour son appui à ce projet et l’aide procurée au fil des ans. Afin de réaliser notre rêve de continuer à mieux desservir les francophones, nous espérons que ce soutien perdurera…»

Le nouvel édifice sera prêt pour la rentrée scolaire de septembre 2019. L’école pourra accueillir près de 350 élèves de la maternelle à la 6e année.