Une école de forge du 19e siècle… dans l’Est ontarien

L’homme au physique imposant souhaite faire découvrir ce métier mythique aux débutants, qui peuvent même repartir à la maison avec leur création.

«L’idée derrière la création de l’école est de permettre à des individus qui n’ont aucune expérience dans le domaine de pouvoir créer un objet comme un couteau, une hache, un bijou, etc. Nous voulons donner la chance aux gens d’avoir accès à des métiers plus anciens», dit Joshua Van Noy.

Accessible aux débutants

Il soutient que son école ne s’adresse pas seulement aux initiés de la forge.

«Les gens aiment ça pour plusieurs raisons. Premièrement, c’est quelque chose d’ancien. On le voit dans les films et les jeux vidéo. Les jeunes me parlent souvent du jeu vidéo Minecraft.»

«Ensuite, nous avons rendu ce métier accessible aux débutants. Tu n’as pas besoin d’avoir d’équipement ou de connaissances.»