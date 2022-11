Une communauté francophone boréale dynamique

Améliorations

En terminant, il importe de rappeler que tout n’est pas parfait non plus. Est-ce que tous les services publics sont réellement disponibles en français? Bien sûr que non. Est-ce que l’on peut s’améliorer dans plusieurs secteurs? Bien entendu.

Toutefois, cela pourrait faire l’objet d’une autre chronique. Celle d’aujourd’hui visait plutôt à mettre en lumière des succès d’une communauté francophone dynamique dont on ne parle pas assez souvent.