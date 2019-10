TNO: l’Assemblée la plus féminine au pays

Malgré tout, Caroline Cochrane tempère: «C’est le moment pour les femmes d’avoir un siège à la table des discussions, mais nous ne voulons pas tous les sièges, nous voulons juste la parité!»

Un changement de dynamique à l’Assemblée?

Nul doute qu’avec autant de femmes députées, les conversations vont aussi évoluer à l’Assemblée.

C’est en tout cas ce qu’affirme Katrina Nokleby. «Je pense que lorsqu’il y a plus de femmes au gouvernement, on se concentre plus sur les aspects sociaux, la famille et l’éducation. Je pense que l’on va voir un changement dans ce sens. Mais je suis aussi excitée d’apporter le côté science et ingénieur qui va de pair avec la pensée critique et la résolution de problèmes.»

Pour Julie Green aussi, le changement va s’installer à la table des négociations. «Autant de femmes élues, cela va changer la façon dont les choses se passent à l’Assemblée», confie-t-elle, pleine d’espoir.

Quant à Caroline Wawzonek, elle est un peu plus prudente, mais ne cache pas, elle non plus, ses espoirs. «Les femmes ont des expériences qui sont différentes. La plupart du temps, nous avons l’habitude de prendre soin d’autres personnes. On verra si cela fait une différence. J’espère que cela sera plus agréable de travailler toutes ensemble.»