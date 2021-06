Isidore Guy Makaya, l’auteur et éditeur qui se laisse guider par ses rêves

Ses deux enfants sont restés en France

Marié et père de deux enfants, qui sont aujourd’hui âgés de 24 et 26 ans et qui résident toujours en France, il a tout de même décidé de s’envoler vers le Québec. «Mes enfants n’ont jamais voulu venir», explique-t-il. «Ils ont voulu rester en France, c’est leur pays.»

Il obtient la résidence permanente en 2005 via un organisme qui employait à l’époque des travailleurs qualifiés, comme lui-même, ailleurs qu’au Canada. Il devient citoyen canadien en 2010.

Arrivé au Québec avec une maîtrise en droit obtenue au Congo et une autre en droit et sciences politiques obtenue à Nancy, en France, Isidore Guy Makaya décroche un premier emploi à Montréal, mais poursuit ses études doctorales en droit international public à Sherbrooke.

Diagnostic de cancer… erroné!

Les études et surtout la stimulation intellectuelle en général sont au cœur de la vie d’Isidore, désormais âgé de 55 ans. La vie ne l’a certes pas épargné, mais elle l’a néanmoins guidé.

En 2013, alors qu’il habite à Montréal depuis plusieurs années, on lui diagnostique un cancer… à tort, car en réalité, il n’en est nullement atteint.