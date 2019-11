Une collision cosmique le 20 décembre? Ben non…

La NASA aurait repéré des «roches spatiales gigantesques» dont l’une va percuter la Terre cinq jours avant Noël. La manchette a de quoi faire peur. Et, en effet, la NASA a vraiment annoncé quelque chose… mais pas tout à fait ça.

Si de telles annonces de fin du monde réapparaissent régulièrement depuis des décennies, celle-ci s’appuie, aussi étonnant que cela puisse paraître, sur quelque chose de solide.

Il existe bel et bien un astéroïde nommé 216258 2006 WH1, et la NASA en a bel et bien parlé. Mais pas du tout dans les mêmes termes que le quotidien britannique Daily Express, dont l’article catastrophiste, publié le 23 octobre, a été traduit ensuite en français le 11 novembre sur le site Nouvel Ordre mondial, et repris dans plusieurs messages inquiets sur les médias sociaux.

Plus de 15 fois la distance Terre-Lune

En réalité, ce qu’a dit la NASA est que 216258 2006 WH1 passera «à proximité» de la Terre cinq jours avant Noël. Et «à proximité» est un terme relatif en astronomie: on parle ici de 6 millions de kilomètres, ou plus de 15 fois la distance Terre-Lune.

L’information provient d’une division de la NASA appelée le Center for Near Earth Object Studies (CNEOS), dont la mission est d’étudier tous ces objets célestes dont l’orbite excentrique les amène à croiser de temps en temps celle de la Terre — appelés en français «géocroiseurs» ou en anglais «Near Earth Objects».