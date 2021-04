Ce n’est qu’à l’automne dernier que j’ai appris l’existence de Crothers Woods. Moi! Dont le métier est de faire découvrir Toronto depuis plus de 25 ans!

Il s’est avéré être l’un des parcs les plus intéressants de Toronto. Et ça ne fait que quelques mois que je connais l’existence de son escalier caché, menant au fond du ravin de cette forêt.

194 marches, ça vous intéresse?

Crothers Woods se trouve au nord de Evergreen Brick Works et à l’ouest de l’autoroute Don Valley, entre Pottery Rd et Millwood Rd.

On y trouve de tout: forêt mature, prairie parsemée de bouleaux et de mélèzes, rivière, sentiers de terre battue et de gravelle, pont piétonnier, une voie ferrée en fonction et une autre, abandonnée… et un escalier de 194 marches.

Stationnements près de Crothers Woods

Les visiteurs de la forêt se garent habituellement dans l’immense terrain de stationnement devant le Loblaws qui se trouve au 11 Redway Rd (accessible à partir de Millwood Rd). Des habitués de la place m’ont confirmé que le supermarché n’a jamais embêté les visiteurs avec ça.