Une alerte de type Amber est réclamée pour les personnes vulnérables

Son intention était de ramener le document législatif à la Chambre pour qu’il soit débattu et adopté, disait-il.

Or, depuis qu’il a fait l’objet d’une audience du comité permanent de la justice en mai 2024, on n’en a plus entendu parler.

«Depuis un an et demi, j’essaie de faire avancer les choses», a lancé Monique Taylor en conférence de presse, mercredi.

«Il faut que le gouvernement sache que nous ferons tout ce qu’il faut pour garantir l’adoption du projet de loi. On peut partager le projet de loi avec un autre membre du gouvernement, ou ils peuvent prendre le crédit s’ils le souhaitent. Peu importe, tant qu’il est adopté», a-t-elle insisté.

Questionné à ce sujet en période de questions cette semaine, le nouveau leader parlementaire, Steve Clark, a conseillé à la néo-démocrate de favoriser une approche collaboratrice avec le ministre concerné, et «de ne pas faire de politique sur les comités permanents».