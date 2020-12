Un vaccin à ARN messager, c’est quoi?

Effets secondaires classiques

Selon les données communiquées par Moderna et Pfizer-BioNTech, la grande majorité des effets secondaires observés lors des essais cliniques apparaissent dans les jours suivant la vaccination.

Ils sont classiques: rougeur au point d’injection, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons ou fièvre.

La fréquence de ces effets secondaires est plus importante après la seconde dose. Plus de la moitié des volontaires vaccinés avec le vaccin Pfizer-BioNTech ont ressenti des effets secondaires bénins à modérés, souvent chez les moins de 55 ans.

Rares effets graves

Mais les effets secondaires ressentis à moyen terme (un à deux mois après la dose) sont nettement plus rares.

Selon les données de la phase 3 de Pfizer-BioNTech publiées par la Food and Drug Administration (l’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux), la fréquence des événements indésirables graves (EIG) est quasiment identique dans le groupe qui a reçu le vaccin (0,6%) et dans celui qui a reçu un placebo (0,5%).