Un trou noir dans notre cour arrière

C’est le premier trou noir repéré dans un système triple. Et en plus d’être le plus proche trou noir, c’est l’un des rares inactifs à avoir été découverts — une tâche d’autant plus difficile que même en temps normal, un trou noir est par définition presque invisible — sauf lorsque son activité génère un halo de particules.

Plusieurs autres?

Il se pourrait donc qu’il y en ait beaucoup d’autres dans notre galaxie, la Voie lactée, sans compter le trou noir super massif situé au centre.

Les astrophysiciens estiment qu’il serait possible d’en compter plusieurs milliers. Et s’ils étaient répartis uniformément, le plus proche pourrait être à seulement 30 ou 40 années-lumière de la Terre.

C’est loin si l’on devait aller y faire un tour, mais c’est presque dans la cour arrière, si l’on se rappelle que notre galaxie mesure environ 100 000 années-lumière d’une extrémité à l’autre.