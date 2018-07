Une étoile avalée par un trou noir

Virginie Montmartin (Agence Science-Presse)

20 juillet 2018 à 7h00 20 juillet 2018 à 7h00

Lorsqu’un trou noir rencontre une étoile, la confrontation peut générer des étincelles.

Des chercheurs ont récemment observé une étoile, deux fois plus grosse que notre Soleil se faire avaler par un trou noir 20 millions de fois plus massif que celui-ci.

Le phénomène a été observé par un télescope infrarouge dans la galaxie ARP 299 qui est située à 150 millions d’années-lumière de la Terre.

Les scientifiques se doutaient que des jets de matière pouvaient surgir lors de telles rencontres spatiales, mais ils n’en avaient encore jamais observé.

En effet, les gaz interstellaires empêcheraient la lumière visible et les rayons X émis lors de ces rencontres d’arriver jusqu’à la Terre, mais les émissions radio et les rayons infrarouges, eux, pourraient y parvenir.

Une première mesure de ces émissions radio avait été faite en 2005, mais ces images, claires et précises, publiées dans la plus récente édition du magazine Science, ne font plus de doute.