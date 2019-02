Un tour du monde en un weekend à Toronto

Vinciane Couffy

8 février 2019 à 9h00

Toronto, la ville la plus multiculturelle au monde, est animée par les différents quartiers qui la composent. La ville reine nous offre ses richesses au cœur des quartiers chinois, italiens, ou encore portugais et bien d’autres. L’Express a donc décidé de vous concocter un tour du monde à Toronto en un week-end.

Jour 1

La découverte du Canada

La première étape, pour les non-Canadiens, serait tout simplement de se balader dans les rues pour découvrir l’environnement, et de rentrer dans le premier Tim Horton’s que l’on voit. C’est une chaîne canadienne de cafés, sandwichs et beignets: rien de tel pour plonger dans l’ambiance canadienne.

L’Asie

Allez vous balader dans les rues de Chinatown, qui se situe au cœur de la ville. Découvrez ses petites boutiques, ses marchands de fruits et de légumes, de bijoux, ses masseurs, épiceries, restaurants… Pour le lunch, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez: chinois, thaïlandais, coréen, japonais et autres. Passez l’après-midi à découvrir ce quartier qui est emblématique.

Le Portugal

Après votre virée en Asie, découvrez le quartier de «Little Portugal», plus calme et plein de restaurants. Baladez-vous et arrêtez-vous au restaurant «Via Norte» Le chef Jose Alves, vous conseille ses spécialités, le «pan seated skate fish which» qui est le «raia» en Portugais, mais aussi le «US prime rib eye steak» pour les amoureux de la viande.

Jour 2

L’Italie

De bon matin, allez profiter des rues calmes de «Little Italy» notamment où le choix des cafés est interminable. On vous conseille de vous arrêter au «Café Diplomatico» où la chef, Sofia Vagadia, vous conseille le «Cafe Dip’s Breakfast Special», un petit déjeuner parfait pour l’occasion. L’endroit est convivial et le personnel agréable. Si le temps le permet, n’hésitez pas à prendre à emporter et dégustez votre café dans un des nombreux parcs aux alentours.

L’Inde

Après avoir découvert les rues calmes italiennes, dirigez-vous vers la rue Gerrard est, dans le quartier indien et pakistanais. Vous allez tomber nez à nez avec des vendeurs de somptueux tapis, des restaurants, des fresques murales… Arrêtez-vous dans un des nombreux restaurants à la devanture colorée et déjeunez-y. Pour plus d’infos sur ce quartier, vous pouvez lire cet article.

La Grèce

Après en avoir vu de toutes les couleurs en Inde, bienvenue dans une ambiance méditerranéenne: le quartier grec. Promenez-vous dans les rues et découvrez toutes les boutiques qu’il abrite. Finissez votre journée dans un restaurant grec, celui dont la devanture vous plaît le plus. Régalez-vous avec des spécialités délicieuses et pleines de saveurs.

Bilan du week-end: des souvenirs plein les yeux (et les papilles) et la découverte de plusieurs pays du monde!