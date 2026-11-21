Une fois n’est pas coutume, la ville de Niagara Falls a accueilli un tournoi d’échecs d’envergure internationale. Du 11 au 15 novembre s’est déroulée la toute première édition du Fallsview International Chess Open. Une première qui pourrait bien devenir un rendez-vous annuel incontournable en Amérique du Nord.

Le Torontois d’origine marocaine Salim Belcadi, président de l’Annex Chess Club de Toronto, et Mitchell Schneider, président du Niagara Falls Chess Club, ont réussi à rassembler sous la même coupole quelque 55 maîtres d’échecs parmi lesquels 17 Maîtres internationaux et 12 Grands maîtres, dont le Torontois Razvan Preotu.

Plus de chance de rencontrer un milliardaire qu’un Grand maître

Le moins que l’on puisse écrire est que ce n’est pas là une mince affaire, car des Maîtres internationaux et encore moins des Grands maîtres, cela ne court pas les rues, comme l’explique Salim Belcadi à l-express.ca.

«Pour devenir Maître international et Grand maître, c’est très compliqué. Ce sont des titres très convoités et difficiles à obtenir. Pour preuve, dans toute l’histoire des échecs, il y a moins de Grands maîtres qu’il y a de milliardaires aujourd’hui dans le monde.»

«On a vraiment l’élite dans ce tournoi. On a aussi des gens qui voyagent de toute la planète pour venir jouer dans un tournoi de ce niveau, et ce afin de gagner des normes et/ou des points et prétendre ainsi à des titres supérieurs.»