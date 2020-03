Un portail «Apprendre à la maison» pour remplacer l’école

Le contenu destiné au palier secondaire met l’accent sur les matières reliées aux STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et vise à renforcer les compétences et les aptitudes de base des élèves.

L’accès à ce contenu est offert à tous, plusieurs Ontariens, jeunes ou vieux, parents ou non, souhaitant peut-être rafraîchir leurs connaissances et étendre leur apprentissage.

Soutien interactif

«L’initiative Apprendre à la maison contribuera à atténuer le préjudice causé à l’apprentissage des élèves en cette période d’incertitude», a expliqué le ministre Lecce.

On fournira aux élèves «un soutien interactif en mathématiques offert par un enseignant», et aux parents «des outils qui les aideront à appuyer l’apprentissage de leurs enfants à domicile».

TVO et TFO, les télévisions éducatives financées par la province, qui possèdent déjà toute une gamme d’outils éducatifs numériques, participent à l’initiative.