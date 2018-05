Un petit air de musique

Gabriel Racle

La musique est un art qui existe depuis longtemps dans l’humanité, sous une forme ou sous une autre, sans doute depuis l’existence des humains eux-mêmes.

Deux ouvrages récents publiés par la Bibliothèque des Arts, une maison suisse d’édition de livres d’art, située à Lausanne, méritent de retenir l’attention: un livre consacré à Mozart et un autre à la création musicale. Les amateurs d’art, d’histoire de l’art et de musique, comme tout un chacun qui souhaite se cultiver, ne peuvent que s’y intéressent.

Vienne

S’il est un nom bien connu, c’est bien celui de Wolfgang Amadeus Mozart, certainement plus familier que celui de bien des compositeurs dont nous avons brièvement mentionné leur anniversaire de naissance ou de décès en cette année 2018 dans un article précédent.

Mais que sait-on réellement de plus au sujet de ce compositeur renommé, dont on associe souvent le non à Vienne, actuelle capitale de l’Autriche?

Inutile d’aller dans cette ville, au demeurant fort intéressante, mais où l’on n’apprendra pas grand détails concernant cet artiste. Un livre est à notre disposition pour connaître ce Mozart et retrouver à Vienne quelques-unes de ses images si l’on a l’occasion de se rendre dans cette vile.

W.A. Mozart

Qualifié de livre événement par la critique, cette «biographie de Mozart “pris sur la vie” est une véritable immersion, non seulement dans le vécu du compositeur, mais encore dans la vie musicale pendant la seconde moitié du XVllle siècle. Une partie analytique ainsi qu’un catalogue des œuvres du compositeur (le premier) et des annexes complètent ce livre réédité à l’identique de l’original (seul le format a été changé).»

Il s’agit en effet d’une biographie très originale comme on a rarement l’occasion d’en lire une. Le titre complet l’indique: Histoire de W. A. Mozart – Publiée par sa veuve Constance d’après des lettres et des documents originaux et édité en partie par Georg Nikolaus von Nissen, et dont la Bibliothèque des Arts assure la réédition.

Histoire de l’Histoire

C’est l’éditeur suisse de l’ouvrage qui nous fait connaître l’histoire complexe de cette biographie de Mozart établie sur la base des documents originaux en possession de Constance, veuve à 29 ans de Mozart.

En 1797 elle rencontre Georg Nikolaus von Nissen, chargé d’affaires du roi du Danemark à Vienne, qu’elle épousera en 1809.

Retraité, Nissen envisage la rédaction d’une biographie du compositeur, en utilisant les lettres et papiers de famille de Constance et de Nannerl, la sœur aînée de Mozart.

Publié à Vienne en 1826, le livre comporte 134 lettres de Léopold Mozart, dont de très nombreuses adressées à son fils, et de 116 lettres de Wolfgang, adressées surtout à sa femme et à son père. Cette correspondance comprend l’évocation des trois séjours de Mozart à Paris, éclaire le processus de travail de Mozart, l’évolution de son art, et donne aussi un intéressant aperçu de la vie de famille des Mozart.

Des commentaires

«Se fondant sur des sources de première main, l’auteur accompagne cette correspondance de commentaires et de témoignages du plus grand intérêt. La traduction et l’adaptation françaises avaient été faites par le musicologue Albert Sowinski, auteur notamment d’une vie de Chopin.»

Ce livre se termine par une partie analytique et par un catalogue des œuvres de Mozart, qui commence à la page 395 et couvre 27 pages. Il s’agit donc bien d’un ouvrage très complet et très réaliste, qui permet de suivre Mozart pas à pas ou presque dans sa vie et son travail de compositeur.

Création musicale

Par ailleurs, on se fait assez facilement une idée de la façon dont un artiste peut réaliser un tablerau, ayant presque tous essayé un jour de dessiner quelque chose. Mais comment un compositeur peut-il créer une œuvre d’art musicale, une symphonie ou une mélodie?

C’est à peu près le sujet des entretiens de Myriam Tétaz-Gramegna avec une vingtaine de compositeurs, reproduits dans un petit livre, Au cœur de la création musicale.

Comme l’explique l’éditeur, La Bibliothèque des Arts, «Toujours passionnants par la spontanéité, l’honnêteté, la lucidité des paroles prononcées, ce sont vingt et un instantanés; des instantanés parce qu’ils rapportent les propos. Une photographie de chaque compositeur accompagne la transcription de chaque entretien, d’un moment, d’une étape dans la carrière des principaux compositeurs qui ont fait la musique du XXe siècle.»

C’est une occasion unique de découvrir un univers que nous connaissons mal.

