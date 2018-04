Plusieurs anniversaires de musiciens célèbres cette année

Gabriel Racle

En 2018, le monde musical rend hommage, par des concerts qui leur sont consacrés ou l’interprétation d’une ou de plusieurs de leurs œuvres, à plusieurs compositeurs célèbres dont cette année marque l’anniversaire de leur décès ou de leur naissance.

Claude Debussy

Il y a 100 ans, le 25 mars 1918, le compositeur français Claude Debussy décédait à Paris, laissant à la postérité une quarantaine d’œuvres musicales majeures et diverses, allant des pièces pour piano à des mélodies, en comptant aussi des œuvres symphonique, des œuvres lyriques, de la musique de chambre ou de ballet. De quoi répondre aux goûts de tous les orchestres du monde.

La carrière musicale de Debussy s’est déroulée avec succès comme nous l’avons décrite le 4 septembre 2012 dans l’article «Debussy, talentueux et fascinant» de L’Express.

Michel Blavet

Michel Blavet n’est sans doute pas le plus connu des compositeurs français. Pourtant, il a été célèbre en son temps et il nous a laissé des œuvres musicales dont l’exécution demande parfois la virtuosité de jeu qui était la sienne.

Blavet est né en Franche-Comté, à Besançon, une ville située dans une boucle du Doubs, le 13 mars 1700.

En 1738, il commence une carrière de 30 ans dans la musique du roi Louis XV. En 1740, il est flûtiste dans l’orchestre de l’Opéra. En 1752, il crée le premier opéra bouffe français, Le Jaloux corrigé.

Il compose quelques œuvres, enseigne la composition et rédige des ouvrages pédagogiques jusqu’à son décès le 28 octobre 1768, à 68 ans, il y a 250 ans.

Gioachino Rossini



Gioachino Rossini est un compositeur italien né le 29 février 1792 à Pesaro, une ville portuaire de l’est de l’Italie centrale, qui faisait alors partie des États pontificaux, et qui est décédé le 13 novembre 1868, il y a 150 ans, dans un quartier de l’ouest de Paris.

Gastronome, il a composé plusieurs plats réputés qui portent le nom de ses opéras, comme les «bouchées de la Pie voleuse». Ce sont surtout ses opéras, toujours joués, qui fondent sa réputation de compositeur célèbre.

On ne peut que suivre la longue série de ses compositions musicales: 39 opéras dont cinq en français, sans oublier ses autres œuvres: mélodies, hymnes. cantates, musique religieuse, musique instrumentale.

Charles Gounod



Il y a 200 ans, le 17 juin 1818, naissait à Paris le second fils du peintre François-Louis Gounod et de la pianiste Victoire Lemachois, Charles Gounod, qui sera un de ses premiers élèves après la mort de son mari (1823).

Charles fait des études classiques et découvre la grande musique à la villa Médicis à Rome, puis celle de Mozart à Vienne. Il devient maître de chapelle et organiste à Paris. Il va entreprendre une carrière musicale qui le rend célèbre surtout par ses opéras (6), mais aussi d’autres œuvres: symphonies (2), quatuor à cordes (5), mélodies, musiques de scène, Requiem, Ave Maria…

«Il meurt le 18 octobre 1893 à Saint-Cloud alors même qu’il exécutait au piano son dernier Requiem… Il est inhumé à Paris, au cimetière d’Auteuil.»

François Couperin



C’est à Paris que le 10 novembre 1668, il y a 350 ans, est né François Couperin, surnommé «le Grand»,qui meurt le 11 septembre 1733 dans cette même vile. Les Couperin font partie d’une des plus nombreuses familles de musiciens français des XVIIe et XVIIIe siècles. Il n’est donc pas étonnant que François s’engage aussi dans la voie de la musique.

Ce qu’il fait très jeune sous la houlette paternelle. Bien vite, il cumule des fonctions, exercées à la Cour de Louis XIV et une carrière de compositeur et de professeur de clavecin très recherché.

Son œuvre est multiple et complexe. Il compose des pièces pour clavecin et pour orgue, de la musique de chambre, des œuvres vocales religieuses ou profanes. «Les Pièces pour clavecin restent son œuvre maîtresse et un des sommets de la musique tonale pour clavier.» (France Musique)

Scott Joplin



Scott Joplin, né le 24 novembre 1868, peu de temps après Couperin, à Texarkana (Texas) et mort le 1er avril 1917 à New York, est un pianiste et compositeur étatsunien de musique ragtime, très populaire aux États-Unis entre 1897 et 1918, et généralement considéré comme l’un des principaux précurseurs du jazz…

Depuis sa première œuvre publiée en 1895, à Syracuse, la chanson Please Say You Will, bientôt suivie d’une autre, A Picture of He Face. Joplin acquiert par son tapent une importance exceptionnelle dans l’histoire du ragtime et de la musique étatsunienne. De nos jours encore, Scott Joplin demeure le plus connu des compositeurs de ragtime.

Ses œuvres sont nombreuses et variées: ragtime, marches et valses (quelque 60 titres), chansons (une douzaine), un opéra et une douzaine d’œuvres perdues dont on ne connaît que les titres.

