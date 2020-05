Un «passeport d’immunité» aux gens qui ont contracté la CoViD-19?

Alors que plusieurs États commencent un déconfinement progressif, comment éviter une 2e vague de l’épidémie?

Une des solutions qui a circulé serait de fournir un «passeport d’immunité» aux personnes qui auraient déjà contracté la maladie, une chose qu’on pourrait en théorie déterminer grâce à des tests d’anticorps.

Ces documents permettraient à ces personnes de sortir du confinement pendant que d’autres attendraient qu’un vaccin soit au point.

Pas prouvé

Or, il s’agit pour plusieurs d’une mauvaise idée: à ce stade-ci de la pandémie, il n’y a pas suffisamment de preuves de l’efficacité des tests d’anticorps, et il n’est pas prouvé non plus qu’une personne qui a été contaminée par ce coronavirus est immunisée pour de bon, prévient l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Il n’existe actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont rétablies de la CoViD-19 et qui ont des anticorps sont protégées contre une deuxième infection.»