Un nouveau vieux logo pour les Sénateurs

Repêchage

Même si des détaillants locaux de compagnies comme Canadian Tire et Giant Tiger vendent déjà des chandails blancs et noirs affichant le nouveau logo, leur présentation officielle se fera le 6 octobre dans le cadre du repêchage de la LNH qui sera tenu de façon virtuelle.

La principale différence entre le logo original et la nouvelle version est que les mots «Ottawa Senators» ne se retrouvent pas sur le demi-cercle où on voit le soldat romain en deux dimensions. Il y a d’autres modifications mineures.

Embauché en avril dernier, le nouveau président des opérations commerciales du club, Anthony LeBlanc, ne prend pas le crédit pour cette opération marketing qui était en marche bien avant son arrivée.

«Quand j’ai parlé à Eugene de me joindre à l’équipe, il m’avait parlé de ce projet et je trouvais ça très excitant. J’ai été un partisan de l’équipe à son arrivée dans la ligue et j’adorais le look de l’équipe jusqu’à ce qu’elle atteigne la finale de la coupe Stanley (en 2007). Toutes les années où elle participait aux séries saison après saison. C’était de belles années et c’est excitant de reprendre cette image», a-t-il indiqué en entrevue avec Le Droit.

Nouveau chapitre

LeBlanc pense que la façon dont ce logo sera incorporé sur les nouveaux chandails permettra de «démarrer notre nouveau chapitre d’excellence au hockey», alors que la banque d’espoirs de l’équipe sera renflouée par trois choix de première ronde (les troisième, cinquième et 28e) à l’encan amateur.