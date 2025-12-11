Un nouveau quartier général pour les intervenants dans les catastrophes

Le Corps de l'Ontario assiste policiers et pompiers

Corps de l'Ontario
Le premier ministre Doug Ford, Jill Dunlop, ministre de la Préparation et de l'intervention en cas d'urgence, Todd McCarthy, ministre de l’Infrastructure par intérim, au lancement des travaux de construction du quartier général du Corps de l'Ontario le 9 décembre. Photo: gouvernement de l'Ontario
Publié 11/12/2025 par Julie Merceur

L’année 2025 a été marquée en Ontario par une hausse des catastrophes naturelles. On pense à la tempête de verglas, fin mars, qui avait causé 342 millions $ de dommages. Le gouvernement provincial a répondu à 42 urgences locales, contre 29 à la même période l’an dernier.

Justement, le premier ministre Doug Ford soulignait récemment le début de la construction d’un nouveau quartier général pour la protection civile et l’intervention en cas d’urgence, futur domicile du «Corps de l’Ontario».

Un réseau complémentaire aux forces traditionnelles

Lancé en décembre 2024, le Corps de l’Ontario est un réseau de professionnels qualifiés et de bénévoles que la province peut déployer «n’importe où en Ontario en 24 à 72 heures» pour faire face à une situation d’urgence.

Ils ne remplacent ni la police ni les pompiers ni les ambulanciers: ils interviennent pour renforcer leurs capacités lors de situations nécessitant davantage de ressources. Leur champ d’action couvre les urgences liées aux catastrophes naturelles (incendies de forêt, inondations, tornades, séismes). L’objectif est d’aider les communautés isolées et vulnérables.

urgences, feux de forêt
On peut faire appel au Corps de l’Ontario pour secourir des communautés menacées par des feux de forêt. Photo: Bureau des incendies du Nord-Ouest de l’Ontario

Pour devenir bénévole du Corps de l’Ontario, il faut être résident de la province, avoir plus de 16 ans, fournir son casier judiciaire et suivre une formation en ligne. Les bénévoles peuvent être amenés à accueillir des victimes dans les abris d’urgence, à nettoyer des débris ou à transporter du matériel.

«Grâce au Corps de l’Ontario, nous avons développé notre réseau de bénévoles formés et renforcé notre aptitude à offrir un soutien vital aux collectivités en situation de crise», a expliqué Rick Zelinsky, major des Services d’urgence et d’aide aux sinistrés, Division de l’Ontario, à l’Armée du Salut.

L’Armée du Salut est l’un des 13 organismes partenaires du Corps de l’Ontario. Parmi eux, mentionnons un centre de traitement des traumatismes, Habitat pour l’Humanité, l’Ambulance Saint-Jean, Radio amateurs du Canada, des groupes autochtones. On s’attend à ce que d’autres organisations les rejoignent.

Mieux gérer les urgences

La ministre de la Préparation et de l’intervention en cas d’urgence, Jill Dunlop, confirme que le lieu du futur quartier général du Corps de l’Ontario, au 111 rue Disco à Etobicoke, a été choisi parce qu’il est à proximité des principales autoroutes et de l’aéroport Pearson.

Ce bâtiment, présenté par le gouvernement comme «ultra-moderne», comprendra un centre de commandement opérationnel 24/7, des salles de formation, des entrepôts et même des capacités d’aviation. Il sera surtout conçu pour résister à diverses catastrophes.

urgences, feux de forêt
Toronto dans le brouillard causé par des feux de forêt dans le Nord de la province (2021). Photo: iStock.com/tigerstrawberry

Le site actuel où opère la protection civile est peu médiatisé. Ainsi, selon l’Association ontarienne des capitaines des pompiers, le nouveau bâtiment représente «la plus importante mise à jour» du centre de commandement d’urgence de la province depuis plus de 15 ans.

Si le gouvernement avait déjà investi 10 millions $ pour renforcer le Corps de l’Ontario, ce projet d’ampleur va nécessiter d’autres fonds publics. Aucun montant n’a encore été dévoilé: le projet étant toujours en phase de programmation chez WZMH Architects. Il fait partie du plan d’infrastructure de 220 milliards $ de l’Ontario, qui comprend la construction et la modernisation d’installations de transport, d’énergie, de santé et de gestion des urgences dans toute la province.

Héros du quotidien

«En offrant un centre ultramoderne au Corps de l’Ontario, nous veillons à ce que ces bénévoles et héros du quotidien disposent des outils nécessaires pour accomplir leurs opérations essentielles et assurer la sécurité des gens», a déclaré le premier ministre Doug Ford.

Corps de l'Ontario
Doug Ford avec des membres du Corps de l’Ontario. Photo: gouvernement de l’Ontario

La supervision globale de la gestion des urgences reste assurée par Gestion des situations d’urgence Ontario. Le ministère de la Préparation et de l’intervention en cas d’urgence est tout récent: créé en mars 2025. Il n’a pas encore de site internet, seulement une salle de presse.

Un projet de loi sur la modernisation de la gestion des urgences a également été déposé. Il vise, selon le gouvernement, à «renforcer la coordination et le leadership en matière de gestion des urgences au niveau provincial et améliorer la capacité de gestion des urgences au niveau communautaire».

