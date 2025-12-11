Un nouveau quartier général pour les intervenants dans les catastrophes

L’année 2025 a été marquée en Ontario par une hausse des catastrophes naturelles. On pense à la tempête de verglas, fin mars, qui avait causé 342 millions $ de dommages. Le gouvernement provincial a répondu à 42 urgences locales, contre 29 à la même période l’an dernier.

Justement, le premier ministre Doug Ford soulignait récemment le début de la construction d’un nouveau quartier général pour la protection civile et l’intervention en cas d’urgence, futur domicile du «Corps de l’Ontario».

Un réseau complémentaire aux forces traditionnelles

Lancé en décembre 2024, le Corps de l’Ontario est un réseau de professionnels qualifiés et de bénévoles que la province peut déployer «n’importe où en Ontario en 24 à 72 heures» pour faire face à une situation d’urgence.

Ils ne remplacent ni la police ni les pompiers ni les ambulanciers: ils interviennent pour renforcer leurs capacités lors de situations nécessitant davantage de ressources. Leur champ d’action couvre les urgences liées aux catastrophes naturelles (incendies de forêt, inondations, tornades, séismes). L’objectif est d’aider les communautés isolées et vulnérables.

Pour devenir bénévole du Corps de l’Ontario, il faut être résident de la province, avoir plus de 16 ans, fournir son casier judiciaire et suivre une formation en ligne. Les bénévoles peuvent être amenés à accueillir des victimes dans les abris d’urgence, à nettoyer des débris ou à transporter du matériel.