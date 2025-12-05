Un nouveau ministre des langues officielles «tanné»

Cette semaine sur la Colline parlementaire à Ottawa: un nouveau ministre responsable des Langues officielles, un comité sur le français du premier ministre houleux, le rejet d’un oléoduc par l’Assemblée des Premières Nations, et un programme de logements égratigné par le chien de garde du budget.

Lundi 1er décembre, le premier ministre Mark Carney a nommé Marc Miller ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes responsable des Langues officielles, après la démission de Steven Guilbeault la semaine dernière.

Propos controversés : Dès sa première mêlée de presse en tant que ministre, Marc Miller a fait réagir. Interrogé sur le déclin du français au Québec, il a affirmé qu’il était «tanné» de la politisation de la question par certains partis politiques, sans préciser lesquels.

Quelques heures plus tard, le premier ministre québécois, François Legault, a répondu aux propos de Miller, affirmant que c’était une «honte pour tous les Québécois» et qu’il disait des «conneries».

«Ça me blesse, c’était surprenant», a réagi Marc Miller en mêlée de presse mercredi.