Marc Miller nommé aux Langues officielles: les francophones rassurés

Après quelques mois comme simple député, l’ancien ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté sous Justin Trudeau, Marc Miller, revient au Cabinet par une porte surprise, celle de l’Identité et de la Culture canadiennes, responsable des Langues officielles.

Marc Miller avait le souhait assumé de revenir au Cabinet, mais il ne se doutait pas que ce serait de cette façon.

«C’est un autre travail pédagogique pour expliquer tous les enjeux de la francophonie, surtout la francophonie hors Québec», avance la professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Geneviève Tellier.

«Je pense que Marc Miller a une connaissance générale de ces enjeux-là, mais pas aussi précise que ce qu’on aurait souhaité, comme une Ginette Petitpas Taylor [ancienne ministre des Langues officielles, NDRL], par exemple.»

Marc Miller fait partie de la minorité anglophone du Québec. Il est député de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs, à Montréal, depuis 2015.