Un nouveau journal dans l’APF

«L’hebdomadaire Le Régional Prescott-Russell Est produit de l’information locale depuis plus de 25 ans et dessert plus de 35 000 lecteurs», affirme le propriétaire Sylvain Roy

«Dans le contexte actuel où la crise médiatique est exacerbée par celle de la CoViD-19, les services d’information offerts par les journaux de langue française en situation minoritaire sont plus importants que jamais», souligne-t-il.

«Nous savons que l’union fait la force et c’est justement ce que le réseau de l’APF nous offre; unir nos forces et parler d’une même voix afin d’assurer notre vitalité et notre pérennité au profit de nos communautés.»