Un monument aux pêcheurs disparues en mer

Richard Landry (Le Courrier)

26 juillet 2018 à 10h00 26 juillet 2018 à 10h00

Plus de 200 personnes, dont de nombreux pêcheurs, ont assisté le 5 juillet à l’ouverture officielle du Parc du phare et de son monument aux pêcheurs disparues en mer, au Cap Sainte-Marie, à l’ouest de la Nouvelle-Écosse.

La Société acadienne de Clare planche sur ce projet depuis plus de 15 ans, avec la municipalité, la Société historique acadienne de la Baie Sainte-Marie et le Centre acadien de l’Université Sainte-Anne.

Le site du phare au Cap Sainte-Marie, qui comprend deux acres au bord de la mer, a subi de nombreuses améliorations au cours de la dernière année. On vise à attirer davantage de visiteurs dans la région et à enrichir l’expérience qu’ils y vivent ainsi qu’à reconnaître les nombreuses personnes, surtout des pêcheurs, perdues en mer.

Quatre étudiants ont été embauchés par la Société acadienne de Clare pour aider à la recherche historique.

Observation et interprétation



Les visiteurs pourront y observer les bateaux de pêche et les oiseaux de mer grâce à l’installation d’une lunette d’observation.

Un abri pour le pique-nique et des tables accessibles aux fauteuils roulants ont aussi été installés.

On a installé des panneaux d’interprétation qui expliquent la fondation du village, l’histoire du phare, la Déportation des Acadiens, l’écologie marine locale et même le brouillard – qui, d’aileurs, s’est manifesté lors de l’inauguration malgré le soleil qui brillait quelques minutes plus tôt.

Au point central du Parc, on retrouve le monument en granite du sculpteur local Marc Graff, le buste d’un pêcheur, intitulé Retour à la maison.

Patrimoine



«Marc Graff a réalisé une œuvre magnifique. La pêche et la communauté locale sont intimement liées à l’histoire de cette région», a commenté Colin Fraser, le député fédéral de la région.

«Les exportations de poisson et la construction navale étaient les principales sources de revenus dans le village, et la mer continue à faire vivre les familles locales depuis des générations. Ce vibrant hommage salue le courage et la bravoure de ceux et celles qui partent en mer pour ne jamais en revenir.»

L’industrie de la pêche est d’ailleurs celle qui occasionne le plus de pertes de vie au Canada, 52 par 100 000 travailleurs, devant les mines, la forêt, la construction et les transports.

Déjà une attraction

Le député a précisé que «même avant ces travaux d’envergure, le site attirait chaque année entre juin et octobre plus de 9000 résidants et visiteurs. Ces améliorations encourageront davantage de visiteurs à découvrir le phare et à passer du temps dans la région pour observer la faune à partir des falaises du parc ou de la plage de Mavillette à côté.»

«De tels projets honorent notre patrimoine culturel, enrichissent la vitalité de notre communauté et mettent en valeur notre région», a indiqué le préfet de la municipalité de Clare, Ronnie LeBlanc, qui est aussi pêcheur et père de famille. Il a souligné qu’il connaît bien la mer et sait comment elle peut être déchaînée.

Le site internet bilingue capsaintemarie.ca contient des informations historiques, une webcam provinciale, une page Facebook et des photographies prises par un drone. Un nouveau panneau communautaire a été installé ce printemps sur la route 101 annonçant la beauté de la plage de Mavillette et du phare du Cap Sainte-Marie.