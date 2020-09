Un match sans spectateurs affecte l’équipe locale

Arbitres plus objectifs

Des recherches suggèrent que «l’avantage du terrain» serait plutôt causé par les arbitres qui se laisseraient influencer par la foule.

Des économistes suédois ont analysé les matchs de soccer en Italie qui se sont tenus à huis clos en 2007. Durant les matchs devant public, les équipes locales recevaient normalement des verdicts plus favorables des arbitres, moins de cartons jaunes et rouge, et moins de pénalités et de fautes.

Cet avantage disparaissait lorsque les matchs se déroulaient sans public. Les arbitres seraient donc fortement (et, on le présume, inconsciemment) affectés par la pression sociale, ajoutait une étude américaine en 2005, et le désir de «satisfaire la foule».

Cet avantage local aurait d’ailleurs décliné dans les dernières décennies dans certains sports, notamment au basketball, au baseball et au football. L’autorisation des reprises vidéo pour aider les arbitres dans leurs décisions, a contribué à «égaliser les chances», écrivait en 2019 le chercheur américain en sciences de l’information Konstantinos Pelechrinis.

Jouer en période CoViD

Qu’en sera-t-il cette année? Des chercheurs anglais ont publié une étude en juin, comparant 160 matchs de soccer européen sans public à plusieurs milliers d’autres parties pré-COVID.