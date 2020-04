Un jour dans la vie d’un élève… au 19e siècle

Le Séminaire de Québec est encore plus exigeant. Les jeunes doivent savoir lire et écrire en français et en latin [1], langue qui sera remplacé par l’anglais en 1843.

De plus, il leur faut une petite somme rondelette pour payer les cours et la pension, si on vient de loin. Combien coûte-t-il pour fréquenter l’école au 19e siècle? En 1809, 360 livres, et en 1843, 420 livres. À titre de comparaison, le salaire moyen ne dépasse pas les 300 livres par an.

Dix mois sans rentrer à la maison

Mais, supposons qu’on décide de poursuivre ses études et qu’on a les moyens de ses ambitions. Pour se rendre à l’école, le jeune de la campagne prend le boghei, chausse des patins ou y va à pied, ce qui représente souvent une petite trotte de quelques jours.

Et, puisque la plupart des pensionnaires ne rentreront chez eux qu’au bout de dix mois, il faut qu’ils fassent soigneusement leurs valises: couchette, matelas ou paillasse [2], oreillers, draps et couvertures, ustensiles de table, brosses et peignes [3], cirage pour les souliers, ainsi que l’indispensable pot de chambre.

L’uniforme obligatoire de tout collégien consiste en une casquette du style militaire bleu marine, une ceinture de laine et un long capot assorti qui cache le genou, souvenir, avec ses nervures blanches le long des coutures, de l’ancienne soutane des élèves du Séminaire de Québec des siècles précédents [4].