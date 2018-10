Un jeune Français de Toronto aide le foot vénézuélien

Charlie Courrent

L’association RD Sports Consulting, créée par un jeune Français de Toronto, s’engage à aider les écoles de football (soccer) vénézuéliennes ainsi que de jeunes talents.

Amour pour le Venezuela

Rodolphe Wilhelm est arrivé à Montréal en 2012, avant de découvrir Toronto il y a un an. C’est dans la ville reine qu’il a rencontré son épouse vénézuélienne.

Passionné de football depuis son enfance, il a découvert l’histoire du Venezuela sur le tard après plusieurs voyages. C’est pour relier ces deux intérêts qu’il a décidé de créer son association RD Sports Consulting l’année dernière.

Depuis sept mois, le projet s’est bien développé et représente la seule organisation française au Venezuela qui aide des écoles de football.

Soutien aux écoles de foot

L’un des objectifs affichés de l’association est de venir en aide aux petits centres de formation du pays.

«Nous travaillons pour le moment avec quatre écoles au Venezuela. Nous voulons les aider avec du matériel tel que des maillots, des tee shirts commandités avec notre logo. Nous leur faisons aussi de la publicité sur nos réseaux sociaux en donnant les résultats des rencontres», affirme Rodolphe Wilhelm.

Vidéo: entretien de Rodolphe avec la plus grande chaîne de télévision sportive du Venezuela.

Cependant, le Venezuela étant en proie à une grave crise politique et économique, l’association est de plus en plus sollicitée par des familles qui n’ont pas les moyens d’équiper leurs enfants.

«Il faut savoir que le prix d’une paire de crampons correspond à sept ou huit salaires minimum», précise ce jeune diplômé en marketing.

Agent de jeunes joueurs prometteurs

L’autre mission de cet organisme est de suivre certains jeunes vénézuéliens prometteurs.

«Nous avons l’ambition de représenter des jeunes professionnels – de 14 à 19 ans – qui sont dans les équipes de réserve des clubs locaux. Notre objectif ultime est de faire évoluer la carrière des sept joueurs avec qui nous travaillons actuellement», nous explique-t-il.

Pour le moment, deux d’entre eux ont eu des sélections avec les équipes nationales de jeunes.

À terme, l’association aimerait favoriser les transferts de ces jeunes Vénézuéliens vers des grands clubs, afin de profiter des retombées financières pour aider les écoles de football. Pour y parvenir, Rodolphe a commencé à créer un réseau de clubs professionnels, un peu partout dans le monde.

Le rôle de l’association est d’épauler ces jeunes joueurs. «Nous sommes des grands frères, notamment en cette période de crise où les clubs payent en retard des joueurs qui ne gagnent que 10 dollars par mois en équipe réserve.»

Aide financière

Le soutien apporté par RD Sports Consulting prend la forme d’une aide financière. «Il est difficile d’envoyer quelque chose directement au Venezuela. On travaille avec l’association Casa Sport sur place qui se charge de répartir les dons aux personnes concernées», précise Rodolphe.

Cependant, la médiatisation de la crise au Venezuela n’encourage pas l’émergence de soutiens financiers pour l’association.

Rêve d’Europe

Pour bon nombre de jeunes joueurs sud-américains, l’Europe fait rêver. C’est pourquoi l’organisme tente de se rapprocher de clubs européens qui pourraient être intéressés par les talents vénézuéliens.

«Nous contactons des clubs du nord de l’Europe et nous souhaitons créer des liens plus importants avec des clubs français grâce au travail d’un agent sur place», nous livre-t-il.

Cependant, les jeunes Brésiliens ou Argentins sont encore privilégiés par les clubs européens.