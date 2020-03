Un guide torontois en français pour aider les aînés confinés à leur logement

La graphiste torontoise Mélanie Guillaume (qu’on connaît aussi comme chanteuse) a créé, avec des amis, un Guide d’aide à la technologie pour les aînés durant la quarantaine imposée par la lutte au CoViD-19.

Le document PDF, accessible en ligne, «n’a pas la prétention d’être parfait», dit-elle à l-express.ca. «Il sera sûrement mis à jour et affiné au fur et à mesure.»

Pratico-pratique

Elle précise que «le guide est uniquement à but informatif. Il a été créé dans le cadre d’une initiative citoyenne et ne sert en aucun cas de levier publicitaire pour les entreprises et les contenus qui y sont référencés.»

Le Guide aborde des sujets comme les tentatives de fraudes contre les aînés, l’initiation à la technologie et aux meilleures sources d’information, comment faire ses courses, trouver divers services, traiter avec sa banque en ligne, communiquer avec ses proches, se divertir, etc.