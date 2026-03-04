Un dialogue hors du temps où tendresse et sincérité priment

dialogue, Robert Lalonde, L’imagination que donnent les vraies tendresses
Robert Lalonde, L’imagination que donnent les vraies tendresses, roman épistolaire, Montréal, Éditions du Boréal, 2025, 178 pages, 23,95 $.
Publié 04/03/2026 par Paul-François Sylvestre

Dix-huit mois de correspondance d’outre-tombe entre les écrivains Robert Lalonde (né en 1947) et Gustave Flaubert (né en 1821). Voilà ce que renferme le roman épistolaire L’imagination que donnent les vraies tendresses, de Robert Lalonde.

Séparés par la mort, mais unis dans l’obsession des mots, les deux compères échangent librement et ouvertement, vilipendant souvent de concert leur époque. Entre eux, pas de frontière de temps ni d’espace.

4000 lettres

La correspondance de Flaubert est constituée de plus de 4 000 lettres adressées à près de 300 correspondants, tels que Guy de Maupassant, Georges Sand, les frères Edmond et Jules Goncourt, Louise Colet, Ivan Tourgueniev, Maxime Du Camp et Émile Zola. Elle s’étend sur une période de près de 50 ans, de 1830, quand Flaubert avait 9 ans, à 1880, année de sa mort. Elle a été parfois considérée comme son chef-d’œuvre.

Robert Lalonde a lu toutes ces lettres et les a assimilées au point de nous hypnotiser, de nous faire croire en une réelle correspondance dans un espace et un temps communs. Une vingtaine de lettres sont échangées entre novembre 2022 et avril 2024 pour Lalonde et entre novembre 1888 et avril 1880 pour Flaubert.

Considéré comme l’un des plus grands romanciers du XIXe siècle, aux côtés de Hugo, Stendhal, Balzac et Zola, Flaubert se distingue par sa conception exigeante du métier d’écrivain et par la modernité de sa poétique romanesque.

On trouve plusieurs références à ses œuvres dans l’ouvrage de Robert Lalonde: Madame Bovary, au premier chef, mais également Salammbô, Bouvard et Pécuchet, La Tentation de saint Antoine et L’Éducation sentimentale.

Lalonde et Flaubert se tutoient

Lalonde et Flaubert se tutoient à qui mieux mieux: Toi, Cher toi, Oh toi! Salut toi, Vieux cher toi, Pauvre cher toi. Leurs échanges nous font découvrir deux hommes qui, la plume à la main, ont connu des exaltations de saint et des frayeurs de damné. Dans ce dialogue hors du temps, « la tendresse et la sincérité comptent au-delà de tout ».

Robert Lalonde révèle une facette sans doute peu connue de Gustave Flaubert, à savoir sa bisexualité. Il lui fait dire: «j’ai couché tant à gauche qu’à droite, avec filles nubiles et jolis garçons de bain». Cela fait du monument littéraire français «un amoureux sans amour, empoisonné par ce que ce cher Baudelaire, qui a goûté aussi à cet élixir du diable, appelle “les fleurs du mal”».

L’imagination que donnent les vraies tendresses se veut un hommage à Flaubert et à la littérature. J’y ai trouvé une perspicace définition de la parole couchée sur papier: «on écrit pour revivre, et peut-être faire revivre aux autres, des heures enfouies, des amours éludées, des colères étouffées et des espoirs inextinguibles».

Pause face à la superficialité

Ce sublime roman épistolaire est aussi une pause bienvenue face à la superficialité contemporaine. De tous les livres de Lalonde, c’est celui qui instruit et émeut le plus.

Né à Oka en 1947, Robert Lalonde mène en parallèle une carrière d’acteur et d’écrivain. Il alterne entre romans, nouvelles et carnets. On lui doit les best-sellers Le Petit Aigle à tête blanche, C’est le cœur qui meurt en dernier, On est de son enfance et La liberté des savanes. En 2023, il s’est vu décerner le prix Athanase-David pour l’ensemble de son œuvre.

