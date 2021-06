Un «arc» de galaxies à la queue leu leu qui défie les théories

Il est toutefois important d’ajouter «si son existence devait être vérifiée». Parce qu’une «structure» de cette longueur — on parle d’un quinzième du rayon de l’univers observable — poserait des questions encore plus intrigantes sur la façon dont elle a pu se former.

Pas la première anomalie

Trois tests statistiques tendent à croire que l’arc est réel et que «l’alignement» n’est pas le seul résultat d’un coup de chance.

Le modèle standard dit que la matière devrait être distribuée également dans toutes les parties observables du cosmos, ce qui rend une telle «structure» très improbable.

D’un autre côté, cet Arc géant n’est pas la première anomalie du genre à être signalée, entre le Grand Mur de Sloan et l’Anneau GRB géant — des «regroupements» dont l’existence continue là aussi de susciter bien des questions.