Une galaxie trop ancienne pour ce que l’on croyait savoir du Big Bang

La découverte d’une très ancienne galaxie en forme de disque massif, un peu comme notre Voie lactée, ébranle ce que nous pensons connaître de leur formation.

Une telle structure, selon les modèles cosmologiques traditionnels, n’aurait en effet dû se former que tardivement dans l’histoire de l’Univers. Or, cette galaxie est née un petit milliard et demi d’années après le Big Bang.

Vaste roue de gaz

La galaxie Wolfe ou DLA0817g, est décrite dans un article paru le 20 mai dans Nature, comme une roue géante de gaz, de poussière, de matière noire et de faible lumière stellaire, qui s’étendrait sur 100 000 années-lumière — là encore, similaire à notre galaxie — et qui tourne sur elle-même à 272 kilomètres par seconde.

La découverte remonte à 2017, mais elle a été réexaminée récemment en pointant ALMA, le puissant radiotélescope d’Atacama au Chili, sur une source de rayonnement lointain — un quasar.

L’absorption de la lumière, par un réservoir massif d’hydrogène gazeux entourant cette galaxie, lui a permis de se révéler. Cette vaste roue de gaz, soulève le New York Times, suggère que de grands disques rotatifs aussi anciens attendent peut-être d’être découverts par d’autres astrophysiciens.

La galactogenèse

Les scientifiques conviennent généralement qu’après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années, les premières galaxies se formeraient dans la matière noire — ce mystérieux constituant qui forme la majorité de l’Univers.