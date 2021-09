Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Il pleuvait beaucoup, au point où il y a eu de vraies inondations. On voyait les voitures nager. Heureusement, j’ai trouvé mon enfant sain et sauf. Mais après cet épisode j’avais des idées noires qui me passaient par la tête.

Ce jour-là, on a vraiment pensé à venir au Canada.

Comment s’est déroulée votre arrivée au Canada?

Un peu stressante vu que ce n’est plus évident de voyager maintenant, pendant la COVID-19!

Je viens de commencer mon travail au centre de la petite enfance La Vallée enchantée.

Sincèrement, la chose la plus importante que j’ai constatée, c’est la gentillesse des Saint-Jeannois, qui sont vraiment très accueillants et souriants!