Trudeau en France pour le 100e anniversaire de l’Armistice

5 novembre 2018 à 17h55

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé lundi qu’il effectuera une visite en France du 10 au 12 novembre pour participer aux activités commémoratives du 100e anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale ainsi qu’au tout premier Forum de Paris sur la paix.

Vimy et Paris

Ce samedi 10 novembre, en compagnie du ministre des Anciens Combattants, Seamus O’Regan, le premier ministre se rendra notamment au Monument commémoratif du Canada à Vimy, à la mémoire des Canadiens qui ont combattu et perdu la vie durant la Première Guerre mondiale.

«Nous avons une dette de reconnaissance immense envers nos anciens combattants et tous les Canadiens remarquables qui servent aujourd’hui dans nos forces armées», a déclaré M. Trudeau en précisant les détails de son voyage en France.

Le jour du Souvenir (dimanche 11 novembre), M. Trudeau participera à la cérémonie commémorative tenue à Paris pour souligner ce 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Défis mondiaux pressants

Après la cérémonie, où le président français Emmanuel Macron attend un grand nombre de chefs d’État et de gouvernement, le premier ministre canadien participera au Forum de Paris sur la paix, un nouvel événement annuel devant réunir des dirigeants politiques, économiques et civils pour «relever des défis mondiaux pressants».

Au moment où des conflits sanglants, déplaçant des millions de personnes, perdurent au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, le Forum mettra notamment l’accent sur l’importance de «renforcer le multilatéralisme, la gouvernance mondiale et l’ordre international fondé sur des règles».

«Le monde est plus interrelié que jamais et les défis d’aujourd’hui ne connaissent pas de frontières», indique Justin Trudeau.

Le Forum de Paris sur la paix, créé à l’initiative du président Macron, est une organisation non gouvernementale indépendante formée cette année. On s’attend à ce que plus de 80 pays participent à cette première édition, qui se tiendra à La Grande Halle de la Villette à Paris.

Nouvelles technologies

Par ailleurs, le lundi 12 novembre, le premier ministre Trudeau sera le conférencier principal au Sommet des GovTech, qui réunira une centaine de dirigeants gouvernementaux et des innovateurs.

Ce sommet sera l’occasion d’examiner «des façons de nous appuyer sur de nouvelles technologies pour offrir de meilleurs services à nos populations et bâtir des démocraties plus fortes, plus résilientes et plus inclusives», indique le bureau du premier ministre canadien.