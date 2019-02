Troisième revers consécutif pour les Maple Leafs

Les Leafs manque d'énergie et s'inclinent face aux Capitals 3-2

Cindy Caron

21 février 2019 à 22h30 21 février 2019 à 22h30

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour à domicile après long un voyage de 6 parties à l’étranger. Pour l’occasion ils recevaient la visite des champions en titre de la Coupe Stanley, les Capitals de Washington. L’Express était sur place pour assister à la rencontre.

Kadri absent

Les Maple Leafs qui affichaient un dossier de 3 victoires et 3 défaites avant de revenir à l’Aréna Scotiabank ont apporté quelques modifications à leur alignement avant le début du match. Nazem Kadri qui a subi une commotion cérébrale lors du match de samedi à St-Louis, et qui sera sur la touche pour une durée indéterminée, a été remplacé au centre du 3e trio par William Nylander.

Les gardiens s’illustrent

Dès les premiers instants du match, les 2 gardiens Frederik Andersen et Braden Holtby ont été mis à l’épreuve et se sont tous deux illustrés en faisant quelques arrêts spectaculaires. Holtby a également pu profiter d’un peu de chance alors qu’un tir d’Auston Matthews a touché la barre horizontale.

Alex le Grand

Il aura fallu attendre à la deuxième periode pour voir une équipe s’inscrire au pointage alors qu’Alex Ovechkin a touché la cible lors d’une supériorité numérique pour marquer son 43e but de la saison et donner l’avance au Capitals 1-0.

Encore Washington

Les visiteurs ont complètement dominés le deuxième vingt et ont doublé leur avance lorsque Brent Connolly a glissé la rondelle derrière le gardien Andersen. 2-0 Capitals.

Un but pour les Maple Leafs

Les Leafs ont pu se réjouir en début de troisième période quand Andreas Johnsson a fait bouger les cordages pour compter son 16e de la saison.

Désavantage numérique

Les Capitals ont très vite répliqué, et ce en désavantage numérique, sur un but de Tom Wilson pour une fois de plus doubler leur avance. 3-1 Washington.

Trop peu trop tard

Avec seulement 32 secondes à la faire à la rencontre, John Tavares a redonné espoir à son équipe mais il était trop tard et les torontois se sont finalement inclinés par la marque de 3-2.

Manque d’énergie

Nous avons souvent vu les Maple Leafs manquer d’énergie dans les derniers semaines et seulement donner un effort lorsqu’ils tirent de l’arrière. Mike Babcock devra trouver une façon de motiver ses joueurs s’ils veulent aspirer aux grands honneurs.

Trois revers de suite

Somme toute une soirée a oublier pour les Maple Leafs qui subissent une troisième défaite consécutive.

Il sera interessant de voir si cette défaite incitera Kyle Dubas à faire une transaction d’ici la date limite du 25 février.

Prochain match attendu

Les Leafs seront de retour devant leurs partisans samedi soir alors que les Canadiens de Montréal, qui surprennent cette saison, seront les visiteurs.