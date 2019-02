Deuxième victoire consécutive pour les Maple Leafs

Forts de leur victoire de samedi soir contre les Penguins de Pittsburgh, les Maple Leafs étaient de nouveau à domicile et espéraient continuer sur leur élan victorieux. Pour une des rares fois de la saison, ils affrontaient les Ducks d’Anaheim et L’Express était à l’Aréna Scotiabank pour assister à la rencontre.

Pour l’occasion, les Leafs arboraient leur uniformes blancs alors que les Ducks ont fait un retour en arrière en portant leur chandail des années 90 et de l’époque Disney de la franchise.

Dès les premiers instants de la partie, les torontois se sont montrés très agressifs dans leur jeu, profitant de quelques chances de marquer. Les Leafs ont dominé le premier vingt et ont offert plus de robustesse qu’à l’habitude.

Avec seulement quelques minutes de jouées en deuxième période, les Maple Leafs se sont inscrits au pointage lorsque John Tavares a marqué son 31e de la saison, sur une passe du québécois Frederick Gauthier. 1-0 Leafs.

Profitant d’un avantage numérique, Andreas Johnsson a trouvé le fond du filet pour doubler l’avance des siens.

Avec seulement quelques secondes à faire en deuxième et encore une fois lors d’une supériorité numérique, le défenseur Jake Muzzin a marqué son premier but dans l’uniforme des Leafs sur un puissant tir de la pointe. La foule lui a donné une ovation debout pour l’occasion. 3-0 Maple Leafs.

Les visiteurs ont privé le gardien Frederik Andersen d’un jeu blanc très tôt en troisième période lorsque Richard Rackell a fait bouger les cordages. 3-1 Toronto

Les Maple Leafs ont vite donné la réplique avec 2 buts consécutifs de Connor Brown et William Nylander pour garantir la victoire à l’équipe locale.

En fin de période, Andreas Johnsson a enfilé son deuxième du match pour établir une marque personnelle de 4 points dans une même rencontre.

