Trois grandes solutions pour appuyer la recherche scientifique en français

Un Fonds d’appui de 40 millions $ par an, un Secrétariat de coordination de la recherche en français et développer l’offre de programmes postsecondaires en français, telles sont les solutions que proposent un groupe d’experts au gouvernement fédéral.

Patrimoine canadien a validé la publication du rapport du Groupe consultatif externe sur la création et la diffusion d’information scientifique en français.

Ce groupe, composé de dix experts francophones, identifie trois grands défis qui menacent la place du français dans la recherche au Canada et trois grandes solutions pour les contrer.

Publier en anglais pour obtenir plus de reconnaissance

Le groupe de travail met d’abord l’accent sur le fait que les critères d’excellence scientifique favorisent fortement l’anglais.

La reconnaissance académique repose surtout sur la publication d’articles dans des revues internationales anglophones et sur des indicateurs bibliométriques, comme le nombre de citations dans d’autres recherches.