Tribunaux: des lacunes subsistent dans l’information destinée aux minorités de langue officielle

Comme autre exemple, il indique qu’en réponse aux besoins des juges, nommés par les provinces, d’avoir accès à de la formation terminologique adaptée à leur réalité, le Fonds d’appui finance Juralingo. Basé au Nouveau-Brunswick, ce programme offre de la formation taillée sur mesure en français pour les juges issus des provinces de common law et, en anglais, aux juges du Québec.

Pierre d’assise de l’identité canadienne

Le juge en chef du Canada, Richard Wagner, souligne qu’il y a maintenant plus de 50 ans, l’adoption de la Loi sur les langues officielles consacrait le principe du bilinguisme officiel au Canada. Puis, avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, le champ d’application du bilinguisme officiel a été étendu.

«La mise en oeuvre de ces droits linguistiques n’a pas toujours été facile, et elle se poursuit encore aujourd’hui, entre autres par la voie judiciaire. Dans tous les cas, on aurait bien tort de banaliser la nécessité d’assurer l’accès à la justice, partout au Canada, dans les deux langues officielles.»

Il affirme que la dualité linguistique est une pierre d’assise de l’identité canadienne, et qu’il s’agit d’un fait dont on ne saurait sous-estimer l’importance, notamment lorsqu’il est question d’accès à la justice pour les membres de communautés linguistiques minoritaires.

Les barrières particulières auxquelles font face les membres de communautés linguistiques minoritaires posent des défis uniques dont il faut tenir compte. «En investissant dans un système de justice et des institutions accessibles et qui sont en mesure de répondre aux besoins variés de ces personnes, on fait beaucoup plus que protéger leur droit fondamental à l’accès à la justice. On jette les bases d’une société plus forte, une société plus inclusive, et donc une société plus juste pour tous.»