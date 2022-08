Travailler moins : vive la semaine de quatre jours!

La semaine de quatre jours de travail se popularise au Canada. De plus en plus d’entreprises, de municipalités et même un établissement postsecondaire lancent des projets pilotes pour permettre à leurs employés d’adopter un horaire de travail réduit, parfois même sans baisse salariale.

Projet pilote

L’Université Saint-Paul d’Ottawa a récemment annoncé un projet pilote de quatre mois qui «pourrait révolutionner son fonctionnement». De juillet à octobre, tout son personnel administratif travaillera 28 heures par semaine au lieu des 35 heures habituelles, sans réduction salariale.

«Peut-être que ça va fonctionner à merveille. Peut-être qu’il va falloir adapter certaines choses. Et peut-être aussi que ça va être un échec lamentable… On ne le sait pas tant qu’on ne l’a pas essayé», , lance Jean-Marc Barrette, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à l’Université Saint-Paul.

«Le vrai test, ça va être le mois de septembre avec la rentrée universitaire.»

Mobilité du personnel

Il explique que l’établissement pense depuis plusieurs années à adopter un modèle d’heures de travail réduites et que le contexte de pénurie de main-d’œuvre n’a fait que renforcer cette volonté.