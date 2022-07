La nouvelle génération réajuste le marché du travail

Psychologie du travail

«C’est le sentiment que notre travail est important et a une signification pour nous. En psychologie du travail, on est encore en train de décider quels sont les éléments clés de cette signification!», plaisante Denis Lajoie, professeur au Département de psychologie de l’Université de Moncton.

Il souligne toutefois deux aspects «essentiels à la perception du sens».

• Un sentiment d’aide à autrui.

• Et «un aspect plus centré sur soi, à savoir: comment mon emploi me permet de développer tout mon potentiel et est-ce que je suis capable d’exprimer qui je suis?»

«On étudie le sens au travail en ayant en tête que c’est la personne elle-même qui le crée», précise-t-il.