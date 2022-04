Automatisation des emplois: 4 mythes

Mythe 2 : On peut prévoir l’automatisation

En 2018, l’OCDE estimait que 9,2% des emplois étaient, dès maintenant, complètement «automatisables» dans ses 21 pays membres.

Mais là encore, tout dépendant de la méthodologie, les chiffres peuvent varier considérablement. Ainsi, au Canada, 42% des travailleurs seraient menacés par l’automatisation d’ici 10 à 20 ans, selon une étude de 2016 du Brookfield Institute.

C’est un peu plus clair si l’on analyse par catégories d’emplois. Dans son Bilan de l’emploi 2021, l’Institut du Québec (IQ) estime que si le travail manuel ou cognitif routinier est plus à risque, les emplois non routiniers le sont beaucoup moins, notamment ceux qui exigent de la dextérité manuelle, des capacités d’analyse non standardisée, de l’improvisation, de la créativité, des aptitudes sociales ou de l’empathie…

La firme de consultants en marketing Forrester Research affirmait en 2016 que les préposés au service à la clientèle et les chauffeurs de taxi seraient bientôt des espèces en voie de disparition.

«Chez nous, certains estiment que l’automatisation frappera avant tout les ressources naturelles et l’agriculture», commente Éric Noël, de l’École de politiques publiques de l’Université de Calgary. «Mais ces secteurs représentent à peine 2,3% de l’emploi au pays.»