Tout individu peut recourir aux tribunaux, mais…

Tous les citoyens ont le droit de recourir aux tribunaux pour faire corriger une injustice, réelle ou imaginaire, à leur égard. Certains sont toutefois plus actifs et déterminés que d’autres. Voici l’exemple des dossiers 39001 et 38431 initiés par un même individu, et qui ont parcouru toutes les étapes du cheminement judiciaire, de la première instance jusqu’à la Cour suprême du Canada.

Dossier 39001: Bouragba (demandeur) c. Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (intimé)

Diplomé (1995) de l’université d’État d’ingénierie civile de Moscou, en Russie, et détenteur d’un baccalauréat en éducation (2004) de l’Université d’Ottawa, Ahmed Bouragba (A. B.) est enseignant et membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario («l’Ordre»).

Il enseigne d’abord l’immersion française en 7e-8e année pendant deux ans au Durham District School Board, puis au Ottawa-Carleton District School Board, toutes les matières devant être enseignées en français dans le programme d’immersion, aux cycles primaire, moyen et intermédiaire.

De 2008 à 2012, il est délégué syndical représentant la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO) pour la région d’Ottawa-Carleton. De 2012 à 2014, il siège au Conseil de l’Ordre.

Plainte contre la direction de l’école de son fils

Le 5 octobre 2014, A. B. dépose des plaintes contre la directrice d’une école secondaire et deux administrateurs du conseil scolaire.