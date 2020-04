Tous les «leaders du monde» sont en déclin

Dans ma jeune vingtaine, je me souviens avoir lu une histoire de la Chine en quatre volumes. Après, j’ai longtemps pensé que la Chine était une belle civilisation qui a donné au monde un grand savoir-faire et plusieurs inventions.

Ça, c’était avant le régime communiste qui y sévit depuis 1949. Depuis, de Mao Zedong à Xi Jinping, il est clair que les leaders chinois sont plus préoccupés par le pouvoir que par le bien-être de leur peuple.

Dictature

Cette autocratie est devenue de plus en plus évidente depuis l’avènement de Xi Jinping en tant que leader du pays le plus populeux de la planète. Hypocrite et menteur, il se présente comme un chef de file du libéralisme mondial, alors même que son gouvernement emprisonne et torture tous ceux qui ne se conforment pas à la pensée unique selon laquelle seul le Parti détient «la Vérité».

C’est ainsi que ce gouvernement chinois a emprisonné ou bâillonné les premiers à dévoiler l’émergence d’un nouveau coronavirus à Wuhan. Ce même gouvernement qui a attendu des mois avant d’en avertir les autorités mondiales de santé. Ce même gouvernement qui, à ce jour, continue de mentir quant au nombre de décès causés par le virus en Chine.

Et ce pays rêve d’être le leader du monde. Dieu nous en préserve.