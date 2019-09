Tournoi de golf: des lots alléchants à l’encan silencieux de CAH

Les deux lots sont une gracieuseté de ClubLink.

Il est encore possible de s’inscrire jusqu’au 10 septembre au tournoi de golf (ou à la soirée seulement afin de participer à l’encan), qui se déroule au Bethesda Grange Golf Course à Stouffville.

Toutes les personnes présentes pourront participer à l’encan. Plutôt que de lever la main comme dans un encan crié, on se promène de lot en lot pour inscrire sa mise. Si quelqu’un passe derrière et inscrit une mise plus élevée, vous pouvez surenchérir. À la fin, la plus haute mise l’emporte.

L’objectif des efforts de collectes de fonds de CAH cette année: 30 000 $ pour l’acquisition d’une nouvelle fourgonnette qui permettra d’assurer des sorties en toute sécurité avec les clients aînés de CAH.