Tourisme : pas de pilier francophone dans la nouvelle stratégie fédérale

Mélanie Joly avait participé au lancement. «Le Corridor est un des projets phares que nous avons avancé, avait-elle soutenu, pour promouvoir la francophonie canadienne dans le cadre de Canada 150. Ce projet reconnaît sans équivoque le patrimoine francophone de notre pays. Il fait connaître des produits locaux et propose des expériences uniques.»

«Les francophones auront accès aux fonds»

Le projet n’aurait pas reçu de financement l’an dernier et RDÉE Canada s’impatiente. «Ce qui a été fait dans le passé n’a de réelle valeur que si l’on développe le futur, argüe Jean-Guy Bigeau. Le [site web du] Corridor doit être considéré comme un point de départ et non comme une fin.»

L’attaché de presse de la ministre est étonné. «On a un peu de misère à comprendre la réaction, note Jeremy Ghio. On fait déjà beaucoup en matière de tourisme francophone. Le RDÉE a reçu 2,4 millions $ pour le Corridor à partir du Plan d’action pour les langues officielles. Il y a des sommes mises de côté pour les communautés dans plusieurs initiatives fédérales, par exemple les festivals.

«Je comprends qu’ils auraient aimé voir un pilier pour le tourisme francophone au même titre que les autres», souligne le porte-parole. «Mais il y a des chefs de langue française dans le tourisme culinaire, des communautés francophones dans le rural et des groupes métis dans le milieu autochtone. Ils peuvent appliquer, ils vont avoir accès aux fonds.»

Jean-Guy Bigeau reconnait cette possibilité. Mais RDÉE Canada nourrissait d’autres attentes, après avoir développé un plan d’affaires «pour assurer la pérennité du Corridor et son fonctionnement». Il

admet que le Ministère s’est montré préoccupé quant au potentiel d’autres sources de financement.