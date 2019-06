Toronto veille au respect des lois sur le cannabis

La Ville de Toronto continue de progresser dans sa lutte contre les dispensaires illégaux de cannabis. Les agents chargés de l’application des règlements travaillent en étroite collaboration avec le Service de police de Toronto afin de mettre en œuvre des mesures coercitives soutenues.

Ces mesures sont notamment la tenue d’enquêtes, l’émission d’un ordre de fermeture des lieux, le blocage de l’accès aux lieux, l’exécution de saisies ainsi que le dépôt d’accusations.

Des risques pour les vendeurs et les acheteurs

Depuis le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, l’équipe spécialisée de mise en application de la loi a porté 91 accusations.

Mark Sraga, directeur du Services des enquêtes à la Direction des normes et permis municipaux de la Ville de Toronto, rappelle qu’il important que chacun comprenne les risques de s’approvisionner dans les dispensaires illégaux de cannabis.

«Les exploitants ainsi que les propriétaires-bailleurs sont passibles d’importantes amendes et de peines d’emprisonnement potentielles, tandis que les clients peuvent s’exposer à des risques pour la santé pour avoir consommé un produit altéré et non réglementé.»