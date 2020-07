Toronto sera une ville bulle pour le retour au jeu de la LNH

Les joueurs seront donc confinés à l’Hôtel X sur les terrains d’exhibition ainsi qu’au Royal York alors que les matchs seront disputés à l’Aréna Scotiabank.

Les Maple Leafs ont rapidement émis un communiqué remerciant entre autre la LNH, L’Association des joueurs et le maire John Tory

«Les Maple Leafs, de concert avec la LNH, AJLNH et les représentants de la santé de la ville de Toronto et la province de l’Ontario sont déterminés à créer et maintenir une expérience sécuritaire de ville bulle pour les joueurs et la ligue.»

De son côté, le maire Tory semblait très excité par cette annonce. «Il n’y a pas de meilleure place pour que le hockey de la LNH reprenne. C’est une très bonne nouvelle pour Toronto et nous allons nous assurer de produire un bon spectacle pour le hockey, comme nous le faisons toujours, tout en suivant tous les protocoles de santé et sécurité.»

Edmonton

Les Oilers d’Edmonton ainsi que le gouvernement de l’Alberta souhaitaient ardemment obtenir le vote de confiance de la ligue. Ils ont même fait une video promotionnelle de la ville et province. La Place Rogers est toute neuve et a été élue meilleur aréna à l’étranger pour le vestiaire par les joueurs, et ce 2 années consécutives.