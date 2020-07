Toronto: les arts mobilisés contre le racisme

La Ville de Toronto entend investir plus de 1,2 million $ pour combattre le racisme envers la communauté noire. Le secteur des arts et des industries culturelles sera largement mis à profit dans cette initiative.

L’annonce a été faite le 24 juillet dernier par le maire John Tory, en présence du maire adjoint Michael Thompson, échevin du quartier Scarborough Centre et président du Comité de développement économique et communautaire, ainsi qu’Alicia Hall, directrice générale du Nia Centre for the Arts.

Cet organisme à but non lucratif torontois soutient, met en valeur et promeut une appréciation des arts de toute la diaspora africaine.

Nouvelle approche

«Depuis de nombreuses années», souligne John Tory, «nous ne nous sommes pas concentrés sur la façon de mieux fournir nos services dans une optique plus équitable et inclusive.»

Avec cet investissement, le maire veut envoyer un message clair: «Nous changeons notre approche pour combler les lacunes dans le financement axé sur le développement des artistes noirs et le mieux-être de leur communauté.»